Landtagsdebatte : Wenig Interesse an einem „grünen“ Flughafen Hahn

Mainz Die Idee der Freien Wähler, den Hunsrück-Flughafen zum ersten klimaneutralen Flughafen Deutschlands zu machen, stößt bei den anderen Landtagsfraktionen auf wenig Interesse. Während die beiden anderen Oppositionsparteien der Landesregierung beim Thema Hahn schwere Versäumnisse vorwerfen, sehen zumindest Teile der Ampelfraktion noch eine Zukunft des Hahn als Flughafen.

Wenn das Thema Flughafen Hahn auf der Tagesordnung des Landtags steht, dann ist eigentlich ein Schlagabtausch zwischen Opposition und Regierungsfraktionen zu erwarten. Die Debatte an diesem Donnerstag gestaltete sich hingegen eher zäh. Was vermutlich in erster Linie an der von der Fraktion der Freien Wähler beantragten Aktuellen Stunde zu dem Hunsrückflughafen lag. Zwar verhieß die Überschrift „Flughafen Hahn – Perspektiven für den Hunsrück“ durchaus eine kontroverse Diskussion. Dass die Freien angesichts der Tatsache, dass die Flughafengesellschaft vor drei Wochen bekanntgegeben hat, zahlungsunfähig zu sein und das Amtsgericht ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet hat, aber über eine „Wasserstoffstrategie“ für den Hahn diskutieren wollten und diesen zum ersten klimaneutralen Frachtflughafen Deutschlands machen wollen, mutete angesichts der aktuellen Entwicklung dann doch mehr als skurril an.