Abgeordnete treten aus Freie Wähler versinken im Chaos: Fraktion im Landtag löst sich auf

Die Auflösungserscheinungen der FW-Fraktion hatten sich schon vor und beim Parteitag am Samstag in Kordel angekündigt. Der Abgeordnete Bernhard Alscher sagte dort, er werde sich bald aus der Fraktion zurückziehen. Am Montag ließ er im Landtag seinen Worten Taten folgen. Gegenüber der Sitzungsleitung erklärte auch er in einem Schreiben seinen Austritt aus der Fraktion - allerdings erst zum 6. Oktober. Mitglied des Landtags wolle er aber bleiben. Der ehemalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld war erst im Juli in den Landtag als Nachfolger von Joachim Streit nachgerückt. Der ehemalige Fraktionschef aus der Eifel war ins Europaparlament gewählt worden. Daraufhin gerieten die Freien Wähler im Landtag in schwere Turbulenzen.