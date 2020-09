Bildung : Laptops für alle Lehrer

Trier/Mainz Rheinland-Pfalz erhält 24 Millionen Euro vom Bund für die Anschaffung von Dienstcomputern

Alle 40 000 rheinland-pfälzischen Lehrer sollen Dienstlaptops erhalten. Das Geld, rund 24 Millionen Euro, kommt vom Bund. Dieser hatte sich beim sogenannten Bildungsgipfel am Montagabend mit den Bundesländern darauf verständigt, 500 Millionen Euro für die digitale Ausstattung der Lehrer in Deutschland auszugeben. Noch mal so viel soll für die Ausbildung und Finanzierung technischer Administratoren für die Verwaltung und Wartung der digitalen Infrastruktur der Schulen fließen. Außerdem wurde bei dem Gipfel im Kanzleramt beschlossen, dass alle Lehrer für den digitalen Unterricht aus- und fortgebildet werden. „Denn digitale Bildung gelingt nur mit digital gebildeten Lehrkräften“, sagt ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums. Digitalisierung von Schule sei seit vielen Jahren eine Daueraufgabe, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig nach dem Treffen in Berlin. Mit den zusätzlichen Mitteln, werde Schulen „neue Formen des digitalen Lernens“ ermöglicht, sagte die SPD-Politikerin, die derzeit Vorsitzende der Kultusministerkonferenz ist. Bereits im August hatte die Landesregierung beschlossen, aus Bundes- und Landesmitteln 18 000 Smartphones und Tablets für Lehrer und bis zu 60 000 Schülerlaptops anzuschaffen. Davon sind laut Bildungsministerium bereits 46 800 Geräte für rund 18,6 Millionen Euro bewilligt. Zudem sollen die Schulträger Geld erhalten für die Anschaffung von weiteren Laptops oder Tablets, die an Schüler ausgeliehen werden, die bislang nicht über digitale Endgeräte verfügen.