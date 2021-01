Politik : Laschet siegt – wird der CDU-Chef jetzt auch Kanzlerkandidat?

Berlin/Trier Viele Mitglieder fürchten nach einer polarisierenden Wahl die Spaltung ihrer Partei. Regionale Größen rufen zur Einigkeit auf. Manche haben klare Forderungen an den neuen Vorsitzenden.

Nach der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet blicken viele CDU-Mitglieder mit Sorge auf die Spaltung ihrer Partei. Das Ringen mit den Mitbewerbern Friedrich Merz und Norbert Röttgen hatte die Union polarisiert. Nach seiner Wahl kommt es für den Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens nun darauf an, die Partei zu einen und hinter sich zu versammeln. Vor allem der konservative Flügel dürfte enttäuscht sein, dass sein Favorit Merz abermals unterlegen ist.

Mit einer emotionalen Rede war es dem Aachener gelungen, die Mehrheit der Stimmen für sich zu gewinnen. Beim digitalen CDU-Bundesparteitag setzte sich der 59-Jährige am Samstag in einer Stichwahl gegen den früheren Unionsfraktionschef Merz durch. „Sag den Leuten, sie können dir vertrauen“, habe sein Vater ihm mit auf den Weg gegeben, erzählte Laschet und präsentierte eine glänzende Bergmannsmarke, die sein Vater ihm als Glücksbringer mitgegeben hatte.

Laschet erhob bisher keinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur. Spekuliert wird, ob diese auf Jens Spahn oder auf den CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zukommt, die in Meinungsumfragen deutlich bessere Werte erzielen.

Merz, der die Kanzlerkandidatur durchaus für sich beansprucht hatte, sorgte nach der Wahl für Wirbel: Er bot Laschet via Twitter an, in die aktuelle Bundesregierung einzutreten und das Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier zu übernehmen. Kanzlerin Angela Merkel lehnte das umgehend ab. „Die späteren Einlassungen haben Merz auch bei vielen Sympathisanten eher ins dauerhafte Abseits gestellt. Alle haben Geschlossenheit angemahnt, und gerade die erwartete ich jetzt“, sagt Alexander Licht, Ex-Landtagsabgeordneter und Kreisvorsitzender der CDU Bernkastel-Wittlich.