Kostenpflichtiger Inhalt: Lärmschutz : Laut, schön und gefährlich - Warum ein Sonntagsfahrverbot für Motorräder gefordert wird

Foto: picture alliance/dpa/Judith Michaelis

Trier/Temmels Die Landesregierung unterstützt eine Initiative zu Sonntagsfahrverboten für Motorradfahrer auf bestimmten Strecken. Eigentlich geht es um Lärmschutz. Aus Sicht der Regierung könnten so in Einzelfällen jedoch auch folgenreiche Unfälle verhindert werden.



Die L 136 zwischen Temmels und Tawern-Fellerich ist eine kurvige Strecke. Der Blick von der Straße aufs Obermosel-Tal ist schön, die Kurven sind scharf. Das sind optimale Bedingungen für eine schöne Ausfahrt mit dem Motorrad. Das dachte sich am Sonntag, 24. Mai, vermutlich auch eine Gruppe von acht Motorradfahrern aus dem Saarland (Landkreis Merzig-Wadern). Ein 57-jähriger Mann unter ihnen sollte jedoch nicht zurückkehren. Er ge­riet auf die Gegenfahrbahn, prallte mit einem Auto zusammen und verletzte sich dabei so schwer, dass er am Unfallort starb.

Er ist das jüngste Opfer einer ganzen Serie von tödlichen Unfällen mit Beteiligung von Motorradfahrern in der Region Trier. Seit Mitte März sind in der Region sieben Menschen bei Motorradunfällen ums Leben gekommen, sechs Motorrad- und ein Rollerfahrer. Das ist ein Großteil der neun Motorradfahrer, die bisher in diesem Jahr laut Landesregierung in Rheinland-Pfalz bei Unfällen starben.

Extra Unfallstatistik in der Region Trier Das Polizeipräsidium Trier hat dieses Jahr laut Angaben der Pressestelle 80 Unfälle registriert, an denen Motorradfahrer beteiligt waren. 39 dieser Unfälle ereigneten sich an einem Sonntag. Bei den Unfällen wurden insgesamt 87 Menschen verletzt, sieben davon tödlich. An Sonntagen wurden 17 Menschen leicht und 15 schwer verletzt. Drei Motorradfahrer sind laut Polizeiangaben sonntags bei Unfällen gestorben. Hinzu kommt ein weiteres Todesopfer, das auf einem leichteren Motorroller unterwegs und mit einem Motorrad frontal zusammengestoßen war. Weil dieses Fahrzeug nicht zu den Motorrädern mit amtlichen Kennzeichen zählt, taucht der Mann offiziell nicht als tödlich verunglückter Biker in der Statistik auf.

Der 57-Jährige, der bei Tawern ums Leben kam, steht dabei beispielhaft für alle Todesopfer im Raum Trier. Denn alle sieben waren ortsfremd, sechs kamen aus dem Saarland, einer aus Nordrhein-Westfalen. Laut Angaben der Polizei im Saarland ist dort bis Ende Mai kein einziger Motorradfahrer bei einem Unfall gestorben. An Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie liegt das aus Sicht der Polizei nicht. In den Monaten März, April und Mai durften Motorradfahrer unter Einhaltung der Rechtsverordnung, die zeitweise eine Ausgangsbeschränkung beinhaltete, touren. Und 2019 wurden im Saarland ebenfalls nur zwei tödliche Unfälle mit Bikern registriert.

Auffällig ist auch, dass sich die meisten Motorradunfälle an Wochenenden ereignen. Alleine im Raum Konz, Saarburg und Hochwald kam es zu drei tödlichen Unfällen an Sonntagen. Der Blick auf alle in diesem Jahr registrierten Motorradunfälle in der gesamten Region zeigt, dass sich 39 von insgesamt 80 an einem Sonntag ereignet haben (siehe Extra). Der Verdacht, dass es bei Freizeittouren zu diesen Unfällen kam, ist naheliegend.

Zu einem generellen Sonntagsfahrverbot für Motorradfahrer, analog zu dem für Lastwagen, kommt es künftig jedoch trotzdem nicht. Das Land Rheinland-Pfalz findet aber, so antwortet das Innenministerium auf eine TV-Anfrage zu einer Gesetzesinitiative für mögliche Sonntagsfahrverbote, dass zeitlich und örtlich begrenzte Fahrverbote für Motorradfahrer sinnvoll sind. Allerdings zielt der Vorstoß, den das Land Nordrhein-Westfalen im Bundesrat eingebracht hatte, auf die Lärmreduktion und nicht auf die Verkehrssicherheit. Mit dem Gesetz könnten Rechtsgrundlagen geschaffen werden, damit die Straßenverkehrsbehörden in Einzelfällen zeitlich beschränkte Motorradverbote an Sonn- und Feiertagen aus Gründen des Lärmschutzes anordnen können.

Aber das ist laut Joachim Winkler, Pressesprecher des rheinland-pfälzischen Innenministeriums, nicht alles: „Verkehrsbeschränkungen in Form von Sonn- und Feiertagsverboten können jedoch sicherlich im Einzelfall auch Unfälle mit Motorrädern verhindern“, sagt er.

Das ist jedoch noch Zukunftsmusik. Wichtiger im Kampf gegen Unfälle sind dem Land andere Dinge. Winkler verweist auf die landesweit gültige Konzeption „Motorradsicherheit – Sicher ankommen“, in der alle Ansätze beschrieben seien. „Ein wichtiger Aspekt der Präventionsarbeit ist dabei die Aufklärungsarbeit in unterschiedlichen Medien“, sagt Winkler. „Damit verbunden ist regelmäßig der Appell an die Motorradfahrerinnen und -fahrer, sowohl sachgerechte Schutzkleidung zu tragen aber auch Fahrsicherheitstrainings zu besuchen.“