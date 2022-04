Nach Beratungen in Berlin : Lauterbach: Isolation bei Corona-Infektion ab 1. Mai nur noch auf freiwilliger Basis

Nach Beratungen in Berlin

Nach Beratungen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern trat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Montagnachmittag vor die Presse. Besprochen wurde auch die Quarantäneregelung.

Dabei war ihm wichtig zu betonen, dass man mit den „hohen Infektionszahlen und Sterbezahlen noch nicht zufrieden sein kann“ und es daher nicht in eine Situation sei, „in der man entwarnen kann“. Aber Lauterbach spricht auch davon, dass es gut sei, dass der Wendepunkt erreicht zu sein scheint.

Corona-Infizierte ohne Symptome dürfen arbeiten gehen - Das sind die Regeln in Rheinland-Pfalz

Daher kamen die Gesundheitsminister in ihrer Konferenz auch zu dem Schluss, dass eine neue Isolations- und Quarantäneordnung entschieden werden musste, da die momentane Regelung zwar „funktioniert, aber nicht dauerhaft so notwendig ist“, so Lauterbach.