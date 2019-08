Trier/Mainz Experten beklagen eine immer schwächere Rechtschreibung deutscher Schüler, was Arbeitgeber abschrecke. Schon in Grundschulen mache das Land grobe Fehler.

Fast 4500 Erstklässler starten heute in der Region Trier ins Schulleben, lernen Rechnen und Schreiben. Doch viele Lehrer läuten bereits die Alarmglocke. Cornelia Schwartz, Landeschefin des Philologenverbands, warnt, dass immer weniger Schüler in Rheinland-Pfalz richtige Rechtschreibung und Zeichensetzung beherrschen. „Das zieht sich bis in die Gymnasien durch. Die meisten Arbeitgeber achten darauf, ob Bewerber richtig schreiben können. Fehler untergraben die Glaubwürdigkeit und mindern die Chancen im Berufsleben“, sagt Schwartz.