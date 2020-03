Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Lehrerverbände und Politiker fordern Schließung aller Schulen in Rheinland-Pfalz (Update)

Foto: dpa/Uwe Zucchi

Rheinland-Pfalz Im Saarland und in Luxemburg sind die Schulen bereits dicht, in Rheinland-Pfalz noch offen. Das soll sich ändern, zumindest wenn es nach einigen Lehrerverbänden geht.

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hat am Freitag die Schließung aller Schulen in Rheinland-Pfalz gefordert, um die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie einzudämmen.

In einer Pressmitteilung appelliert der Landesvorsitzende Gerhard Bold an Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD): „Handeln Sie verantwortungsvoll und schließen Sie präventiv alle Schulen, um dem Virus Räume zu entziehen, sich ungehindert und noch schneller ausbreiten zu können!“ Die Lehrergewerkschaft unter dem Dach des Deutschen Beamtenbunds (DBB) vertritt vor allem Lehrkräfte an Grundschulen. Eigene Veranstaltungen sagte der VBE ab.

Auch der Verband der Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden Schulen Rheinland-Pfalz (vlbs) schließt sich der Forderung nach Schulschließungen an: „Schon allein aufgrund der durchschnittlichen Größe der BBS ist die Anzahl der sozialen Kontakte enorm, die es zu vermeiden gilt. Es besteht weiterhin die große Gefahr, dass unsere Auszubildenden die Krankheit in die Betriebe tragen. Gleichzeitig ist die Betreuung der Schülerinnen und Schüler bei Unterrichtsausfall in den meisten Fällen nicht gefährdet. Deshalb gibt es unter den derzeitigen Bedingungen keine Alternative zu zentralen Schulschließungen“, fordert der vlbs-Vorsitzende Harry Wunschel.

Die durchschnittliche Größe der berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz mit etwa 1500 Schülerinnen und Schüler übersteige deutlich die bundesweiten Vorgaben für die Absage von Großveranstaltungen. Da gerade in der BBS auch die notwendigen Arbeitskräfte für den Bereich Gesundheit und Pflege ausgebildet würden, sei eine Schließung dieser Schulformen unausweichlich.

Landeselternsprecher Reiner Schladweiler aus Temmels (Kreis Trier-Saarburg) wollte sich am Morgen noch nicht klar positionieren, ob Schulen schließen sollen. "Wir stehen vor einem Dilemma, weil die meisten Schulen nicht digitalisiert genug sind, um den Ausfall aufzufangen", sagte Schladweiler. Eine Idee könne es zwar sein, Osterferien oder wenige Wochen der Sommerferien vorzuziehen und frei zu geben. "Doch da stellt sich die Frage, wer für die hohen Storno-Gebühren von Urlauben aufkommen würde", weiß Schladweiler. Das Land kritisierte er dafür, die Eltern zu wenig einzubinden.

Die AfD im Mainzer Landtag fordert, Schulen und Kitas bis zu den Osterferien zu schließen. "Die Gesundheit unserer Bevölkerung muss jetzt oberste Priorität haben. Zudem kann der Unterrichtsausfall durch Arbeitsaufträge und digitales Lernen weitgehend kompensiert werden", sagte Fraktionschef Uwe Junge.

Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf fordert, Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz ab Montag zu schließen. "Wir müssen Infektionsketten unterbrechen, damit sich das Coronavirus nicht noch weiter ausbreiten kann", sagte er vor Journalisten in Mainz. Vom Land fordert er einen schnellen Notfallplan für Eltern. Das Bildungsministerium müsse Mittel investieren, um schnell eine breitere, digitale Infrastruktur zwischen Lehrern und Schülern zu schaffen und so trotzdem unterrichten zu können. Möglich seien digitale Klassenzimmer bereits jetzt, sagte Baldauf, der 2021 als Spitzenkandidat für die CDU in die Landtagswahl geht. Die CDU fordert eine Enquete-Kommission mit Parlamentariern und Experten in Rheinland-Pfalz, um Folgen und Lösungen der Coronakrise zu beraten.

Vom Bildungsministerium gab es am Morgen noch keine Stellungnahme. Eine Anfrage des Trierischen Volksfreunds läuft. Am Donnerstag hatte ADD-Chef Thomas Linnertz noch gesagt, flächendeckende Schulschließungen seien in Rheinland-Pfalz nicht geplant. Bislang schließt das Land Schulen, wenn dort Verdachtsfälle vorliegen. Mehr als 14 Schulen sind - Stand jetzt - im Land dicht wegen des Coronavirus.