Meinung : Wieder mal ein Beispiel für das Versagen Europas

Die Einstufung Luxemburgs als Corona-Risikogebiet sorgt weiterhin für viel ­Unmut im Nachbarland. Verständlich. Denn die Grundlage, wann ein Land zu einem solchen Risiko erklärt wird, beruht einzig und allein auf statistischen Werten.

Bund und Länder hatten sich darauf geeinigt, wenn in einer (deutschen!) Region die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche um mehr als 50 bezogen auf 100 000 Einwohner steigt, muss gegengesteuert werden, etwa durch Einschränkungen des öffentlichen Lebens. So geschehen nach dem Massenausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies im Kreis Gütersloh.

Es kann nicht sein, dass Deutschland für die Gefahrenbewertung eines anderen Landes einfach nur statistische Werte heranzieht und dabei etwa die generelle Ausstattung des Gesundheitssystems außer Betracht lässt. Damit wird Luxemburg oder auch Spanien, für das seit Freitag in weiten Teilen ebenfalls eine Reisewarnung gilt, gleichgestellt mit Ländern wie Afghanistan, Albanien, Burundi, Dschibuti oder Turkmenistan. Länder mit einem deutlich schlechteren Gesundheitssystem als in europäischen Ländern.

Dass ein Land von Deutschland zum Risikogebiet erklärt wird, sagt noch lange nichts darüber aus, ob es dort besonders gefährlich ist. Das Risiko, sich in Luxemburg zu infizieren, dürfte, wenn man sich an alle Regeln hält, nicht höher sein als in Trier oder Bitburg. Oder warum stuft Österreich Luxemburg nicht als Risikogebiet ein? Das zeigt wieder einmal, dass Europa in der Corona-Krise völlig versagt. Eine gemeinsame Strategie zur Bekämpfung der Pandemie gibt es noch immer nicht. Die Bewertung, ob die Corona-Gefahr in einem Land besonders hoch ist, muss europaweit einheitlich und abgestimmt erfolgen.