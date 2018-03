(red) Die heitere Eifelkrimi-Leseshow „Die Tote in der Kyll“ von und mit Sascha Gutzeit ist am Freitag, 23. Februar, ab 19 Uhr in der Alten Schmiede in Bolsdorf zu erleben. Karten kosten 13 Euro und sind erhältlich in der Tourist-Information Hillesheim oder unter Telefon 06593/2109188. ⇥Foto: Veranstalter