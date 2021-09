Autorenlesung : Blutrünstige Unterhaltung aus Reinsfeld

Reinsfeld Martina Straten stellte ihren neuen Thriller „Blutmariechen“ bei einer Lesung im idyllischen Pfarrgarten vor. Die Formation Chorschatten sang dazu.

Ein Mann, der Tänzerinnen tötet. So einfach, so gruselig. Das ist der sehr rote Faden, der sich durch den jüngsten Thriller „Blutmariechen“ der Reinsfelder Autorin Martina Straten zieht.

Goldene Strahlen schickt die Abendsonne in den Reinsfelder Pfarrgarten, als sie auf einem kleinen Podest vor rund 50 Zuhörern Platz nimmt. „Es geht um einen Mann, der Tänzerinnen umbringt, ein Psychopath mit schwieriger Kindheit“, erklärt sie ihrem Publikum. Das Problem: Simon Berger musste lange Jahre seiner Kindheit in einer Kommune beim indischen Guru Bhagwan verbringen. Tänze im Drogenrausch, an denen auch seine Mutter teilnahm, wurden für ihn zum Hass­erlebnis. Ob Garde­mädchen, Bauch­tänzerin, Prima Ballerina oder Disco­gängerin, alle erinnern ihn an diese schweren Jahre. Der biedere Steuerberater stellt ihnen nach und wird zum Mörder. Mehr will die Autorin nicht verraten. Es soll ja spannend bleiben. „Ich hab’s gern spannend“, sagt sie. Aber immer kommt in ihren Büchern auch eine Liebesgeschichte vor.