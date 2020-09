Parteien : Linkspartei nominiert die Triererin Katrin Werner

Kaiserslautern/Trier Die Triererin Katrin Werner kandidiert für eine weitere Legislaturperiode im Bundestag. Am Sonntag setzte sie sich gegen eine Herausforderin durch.

Die gebürtige Berlinerin Katrin Werner sitzt seit 2009 für die Linke im Bundestag. Sie ist auch Landesvorsitzende ihrer Partei. Auf dem Parteitag in Kaiserslautern kündigte sie an, sich in der nächsten Legislaturperiode vor allem um die Themen Einsamkeit im Alter, Alleinerziehende, Mindestlohn und Grundsicherung für Kinder zu kümmern. Derzeit ist die rheinland-pfälzische Linkspartei mit drei Abgeordneten in Berlin vertreten. Auf Listenplatz eins wurde Alexander Ulrich wiedergewählt.