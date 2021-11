Serie: „Das Leben in Listen“ : Zischhhh! Neun regionale Brauereien und was sie besonders macht

Serie Region Bier ist nicht gleich Bier. Ob kräftig, hopfig, erdig, fruchtig: Das flüssige Gold faszinierte Millionen Menschen weltweit mit einzigartigen Geschmacksnuancen und Aromen. Manches davon kommt sogar aus unserer Region. Prost!

1. Kraftbräu

Kraftbräu heißt die Biermarke des Blesius Garten in Trier-Olewig. Angeboten werden stets die drei Sorten Helles, Dunkles und Weizen. Zusätzlich stehen spezielle Saisonbiere wie zum Beispiel ein spezielles Adventsbock in der Weihnachtszeit auf der Karte.

2. Totenhopfen Brauhaus

Aus unserem Nachbarland Luxemburg kommt das junge Bier mit den ausgefallenen Kunstwerken auf den Etiketten. Elch, Elefant oder Rabe zieren die Bierflaschen der 2017 gegründeten Brauerei. Bis sie eine eigene Brauereigaststätte besitzen, lassen die Luxemburger ihr Bier in unterschiedlichen Brauereien in ganz Europa brauen. Eine Auszeichnung als beste luxemburgische Brauerei erhielt Totenhopfen bereits 2019 und 2020.

3. Löwenbräu

4. Petrusbräu

Bereits seit 2013 findet man die kleine Brauerei in der Windmühlenstraße in Trier. Das Sortiment umfasst drei Standardsorten: Pils, Spezial und ein Hefeweizen. Zusätzlich bieten die Braumeister regelmäßig ein neues Saisonbier an. Derzeit gibt es ein Festbier. Im Dezember folgt ein Alt. Das Bier wird in Flaschen und seit kurzem auch im Fass verkauft.