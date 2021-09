Serie „Listicles - Das Leben in Listen“ : Die neun größten Unternehmen in der Region

Einer der größten Hersteller von Sekt und Schaumwein weltweit: Schloss Wachenheim AG. Foto: Sabine Schwadorf

Serie Trier/Bitburg/Wittlich Bekannt in Rheinland-Pfalz, marktführend in der ganzen Welt: Diese neun Konzerne haben laut Information der Industrie- und Handelskammer Trier die meisten Mitarbeiter in der Region. Damit stellen sie nicht nur tausende Arbeitsplätze, sondern haben auch einen bedeutenden gesellschaftlichen Einfluss auf ihre Standorte.