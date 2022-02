Wetter : Live-Ticker zum Sturm: Vorbereitung auf Orkantief „Zeynep“

Liveblog Trier/Bitburg/Wittlich/Daun Vielerorts sind die Aufräumarbeiten nach Sturm „Ylenia“ noch im Gange. Zugleich geht der Blick nach vorne: Mit „Zeynep“ droht ein weiteres, möglicherweise noch heftigeres Orkantief. Die aktuelle Entwicklung in unserem Live-Ticker.

Die Verschnaufpause für die Einsatzkräfte ist nur von kurzer Dauer: Schon am Nachmittag droht der nächste schwere Sturm in Deutschland. „Zeynep“ könnte sogar noch heftiger werden als Tief „Ylenia“, das am Donnerstag zu Zugausfällen und tödlichen Unfällen geführt hatte.