Pandemie : Corona-Ticker: 78.428 Corona-Neuinfektionen in Deutschland – Inzidenz steigt

Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Liveblog Trier/Berlin Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Montag deutschlandweit 78.428 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut an. Das und mehr zum Coronavirus in unserem Live-Ticker.

Wer bisher noch nicht gegen Covid-19 geimpft ist, kann ab sofort auch ohne Termin und Anmeldung zum Impfzentrum in die Messeparkhalle kommen. Gesundheitsämter empfehlen auch im privaten Bereich die geltenden Schutzregeln zu beachten, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, regelmäßig zu lüften, Hände regelmäßig zu waschen und zu desinfizieren sowie Kontakte grundsätzlich auf ein Minimum zu begrenzen.