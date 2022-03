Aktuelle Infos : Live-Ticker zum Corona-Virus: Länder-Minister: Corona-Quarantäneregeln sollen auf den Prüfstand

Liveblog Trier/Berlin Die Gesundheitsminister der Länder haben den Bund am Montag aufgefordert, die Quarantäne- und Isolationsregeln in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu überprüfen. Es geht darum, «ob und wie lange eine Absonderung von Infizierten und Kontaktpersonen in der aktuellen Pandemiephase» angebracht ist. Alle aktuellen Infos zum Thema Corona hier im Liveticker.

Wer bisher noch nicht gegen Covid-19 geimpft ist, kann ab sofort auch ohne Termin und Anmeldung zum Impfzentrum in die Messeparkhalle kommen. Gesundheitsämter empfehlen auch im privaten Bereich die geltenden Schutzregeln zu beachten, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, regelmäßig zu lüften, Hände regelmäßig zu waschen und zu desinfizieren sowie Kontakte grundsätzlich auf ein Minimum zu begrenzen.