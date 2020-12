Alle wichtigen Infos zur Pandemie : Live-Ticker zum Coronavirus: Pandemie schwächt sich im Dezember etwas ab

Liveblog Region Trier Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch 1300 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 72 025, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Das und mehr zur Pandemie-Situation in unserem Live-Ticker.

Hier erfahren Sie in einem kostenfreien Artikel, was bei dem Verdacht auf eine Coronavirus-Infizierung zu tun ist und wo Sie sich in Ihrer Nähe testen lassen können. Die AHA-Regel umfasst folgende empfohlene Kombination von Vorsorge-Maßnahmen: Mindestens 1,5 Meter Abstand zu Mitmenschen halten, Hygiene-Maßnahmen beachten (Husten und Niesen in die Armbeuge, regelmäßiges Händewaschen), Alltagsmaske tragen.