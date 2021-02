Alle wichtigen Infos zur Pandemie : Live-Ticker zum Coronavirus: Ehtikrat gegen Impf-Bevorzugung von Profisportlern

Alena Buyx, Vorsitzende Deutscher Ethikrat, nimmt an einer Pressekonferenz zum Thema «Sonderregelungen für Geimpfte?» teil. Foto: dpa/Michael Kappeler

Liveblog Region Trier Sollen Athleten bevorzugt geimpft werden? In der Dauerdebatte spricht sich der Deutsche Ethikrat gegen Sonderrechte für den Profisport aus. Die aktuellen Entwicklungen zum Corona-Virus in der Region, Deutschland und weltweit lesen Sie hier in unserem Live-Ticker.

Hier erfahren Sie in einem kostenfreien Artikel, was bei dem Verdacht auf eine Coronavirus-Infizierung zu tun ist, und wo Sie sich in Ihrer Nähe testen lassen können. Dieser Artikel wird dauerhaft aktualisiert, sollten sich die Möglichkeiten zur Testung ändern.

Die AHA-Regel umfasst folgende empfohlene Kombination von Vorsorge-Maßnahmen:

Mindestens 1,5 Meter Abstand zu Mitmenschen halten

Hygiene-Maßnahmen beachten (Husten und Niesen in die Armbeuge, regelmäßiges Händewaschen)

Alltagsmaske tragen.