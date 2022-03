Pandemie : Ticker: Regierung will Corona-Schutzvorschriften in Betrieben lockern

Liveblog Trier/Berlin Die Corona-Zahlen gehen in die Höhe - der vorgeschriebene Schutz soll gesenkt werden. Was für das gesamte öffentliche Leben gilt, will die Bundesregierung auch in den Unternehmen spürbar werden lassen. Das und mehr zum Coronavirus in unserem Live-Ticker.

Wer bisher noch nicht gegen Covid-19 geimpft ist, kann ab sofort auch ohne Termin und Anmeldung zum Impfzentrum in die Messeparkhalle kommen. Gesundheitsämter empfehlen auch im privaten Bereich die geltenden Schutzregeln zu beachten, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, regelmäßig zu lüften, Hände regelmäßig zu waschen und zu desinfizieren sowie Kontakte grundsätzlich auf ein Minimum zu begrenzen.