Alle wichtigen Infos zur Pandemie : Live-Ticker zum Coronavirus - Schärfere Corona-Vorgaben in Sicht

Eine Intensivschwester betreut einen Patienten in einem der Behandlungszimmer der Intensivstation. Foto: dpa/Sina Schuldt

Liveblog Trier/Berlin Bund und Länder wollen wohl deutlich nachlegen, um die dramatische Pandemie-Lage in den Griff zu kriegen. Die aktuellen Entwicklungen zum Corona-Virus in der Region, Deutschland und weltweit in unserem Live-Ticker.

Gesundheitsämter raten, auch im privaten Bereich die geltenden Schutzregeln zu beachten, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, regelmäßig zu lüften, Hände regelmäßig zu waschen und zu desinfizieren sowie Kontakte grundsätzlich auf ein Minimum zu begrenzen.