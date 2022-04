Alle Infos : Live-Ticker zum Coronavirus: WHO besorgt über sinkende Zahl an Tests

Liveblog Trier Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Montag deutlich angestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert Dienstagmorgen mit 909,1 an. Am Vortag hatte der Wert bei 790,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 669,9. Die aktuelle Entwicklung in unserem Liveticker.

Wer bisher noch nicht gegen Covid-19 geimpft ist, kann ab sofort auch ohne Termin und Anmeldung zum Impfzentrum in die Messeparkhalle kommen. Gesundheitsämter empfehlen auch im privaten Bereich die geltenden Schutzregeln zu beachten, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, regelmäßig zu lüften, Hände regelmäßig zu waschen und zu desinfizieren sowie Kontakte grundsätzlich auf ein Minimum zu begrenzen.