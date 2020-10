Ticker : Corona-Update 10 Uhr: Kritik an Beherbergungsverbot wird immer massiver

Trier Die Kritik am Beherbergungsverbot wird immer lauter. Zahlreiche Politiker fordern eine Rücknahme der erst in der vergangenen Woche beschlossenen Regelung.

9.09 Uhr: Schlangen vor Fahrradläden, gestiegene Nachfrage nach Zelten, Bastelbedarf und Familienunterhaltung – welche Freizeitaktivitäten sind in Zeiten von Corona besonders beliebt? Welche haben an Popularität verloren? Der TV hat bei Händlern in Trier nachgefragt, wie sich das Kaufverhalten der Menschen während der Pandemie verändert hat.

Berlin (dpa) - Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montagmorgen 2467 neue Corona-Infektionen gemeldet. Am Vortag hatte der Wert noch bei 3483 gelegen, nachdem am Samstagmorgen 4721 Neuinfektionen gemeldet worden waren. Erfahrungsgemäß liegen die erfassten Zahlen an Sonntagen und Montagen meist niedriger, auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI weitergeben. Am vergangenen Montag waren 1382 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet worden.