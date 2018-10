Liveticker: Königliches Paar besichtigt heute Morgen Porta Nigra und Trierer Dom (Fotos/Video)

Jubel, Jahrgangswein und ein Foto fürs Familienalbum: König Willem-Alexander und Königin Máxima aus den Niederlanden sind am Donnerstag an die Mosel gereist. Heute Morgen besichtigen die hohen Gäste die Porta Nigra und den Dom. Von Katharina De Mos, Hans-Peter Linz, Rebecca Schaal, Friedemann Vetter und dpa

Die Reise ist Teil eines dreitägigen Arbeitsbesuchs, der sie auch ins Saarland führt. Begleitet werden die Royals von einer großen Handelsdelegation.

Nach ihrem Besuch in Bernkastel-Kues war der erste Auftritt des niederländischen Königspaars in Trier gleich ein sehr genussvoller: Am Abend stand ein Gala-Dinner im bunt illuminierten Innenraum von Sankt Maximin in Trier-Nord an.

Heute ab 9.15 Uhr besichtigen die hohen Gäste am Donnerstag die Porta Nigra. Dort bietet sich die beste Gelegenheit, das Paar zu sehen, ehe es um 9.35 Uhr zu Bischof Ackermann in den Dom weitereilt. Nach einem Besuch der Marx-Ausstellung im Landesmuseum reisen die Majestäten weiter ins Saarland.

Unsere Reporter sind vor Ort. Lesen Sie im Live-Ticker, was König Willem-Alexander und Königin Máxima auf ihrer Reise erleben.