Liveticker: Herzliche Begrüßung für Königspaar in Trier (Fotos/Videos)

König Willem-Alexander und Königin Máxima aus den Niederlanden haben am Donnerstagmorgen ihren Besuch an der Mosel fortgesetzt. Die hohen Gäste besichtigten die Porta Nigra und den Dom und besuchten die Karl-Marx-Ausstellung. wie/woc/bel/j.e./bec/dpa

Gerade mal zehn Minuten dauert der Besuch des niederländischen Königspaar vor der Porta Nigra. Fünf Minuten früher als vorgesehen, trifft das Paar um 9.09 Uhr hinter dem Trierer Wahrzeichen mit seiner Fahrzeugkolonne ein. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe begrüßen Maxima und Willem-Alexander. Sie begleiten das Königspaar, als es über den Porta-Vorplatz spaziert und gut gelaunt die Hände zahlreicher Zuschauer schüttelt. Gut 500 sind gekommen, um das Königspaar zu sehen.

Die beiden nehmen sich Zeit, um mit den Menschen zu reden. Maxima spricht mit Christa Heiles aus dem Eifelort Dasburg. Heiles ist mit einer Gruppe nach Trier gekommen, um Willem-Alexander zu begrüßen. Er trägt den Titel Herr von Dasburg. Die Königin schaut sich interessiert das Transparent an, mit dem die Dasburger "ihren" Herren begrüßen. Maxima will es noch ihrem Mann zeigen, doch der schüttelt auf der gegenüberliegenden Seite Hände, spricht mit Fans aus den Niederlanden.

Die Frau von Leibe erklärt dem Königspaar vor der Porta das römische Bauwerk. Interessiert hören Maxima und Willem-Alexander zu. Um 9.19 Uhr ist die kurze Stippvisite beendet. Die Kolonne mit dem Königspaar fährt weiter zum Dom.

FOTO: Friedemann Vetter

Im Anschluss besuchten Willem-Alexander (51) und Máxima (47) den Trierer Dom. Bischof Stephan Ackermann freute sich auf die royalen Gäste: «Es ist für mich das erste Mal, dass ich ein Königspaar im Dom begrüße», sagte er. Danach stand der Besuch der Landesausstellung zum 200. Geburtstag des in Trier geborenen Philosophen Karl Marx auf dem Programm.

Trier war die letzte Station der Niederländer auf ihrer Tour durch Rheinland-Pfalz, die am Mittwoch in Mainz begonnen hatte. Danach reiste das Paar ins Saarland weiter. Der dreitägige Arbeitsbesuch endet am Freitag im saarländischen Homburg. Das Königspaar wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet - zum weiteren Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen.

Am Vorabend stand nach der Stippvisite in Bernkastel-Kues ein Gala-Dinner im bunt illuminierten Innenraum von Sankt Maximin in Trier-Nord an.

Unsere Reporter sind vor Ort. Lesen Sie im Live-Ticker, was König Willem-Alexander und Königin Máxima auf ihrer Reise erleben.