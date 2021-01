Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Luxemburg lockert, Rheinland-Pfalz verschärft - Was sich ab Montag ändert

In Luxemburg werden die Corona-Maßnahmen ab Montag gelockert. Foto: Friedemann Vetter Foto: friedemann vetter (ve._)

Ab Montag dürfen in Luxemburg wieder alle Geschäfte, Friseure, Kinos und Theater öffnen. In Rheinland-Pfalz gelten von da an schärfere Corona-Maßnahmen. Wir geben einen Überblick, was sich ändert.