Staatsbesuch Luxemburgs neuer Premier heute auf Antrittsbesuch in Berlin

Seit Beginn seiner ersten Amtszeit im Oktober reist Luxemburgs Premierminister Luc Frieden am heutigen Montag erstmals zu seinem Amtskollegen nach Deutschland. Er besucht Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin am Nachmittag. Die beiden Regierungschefs hatten sich bereits anlässlich des Europäischen Rates im Dezember über aktuelle europäische Themen austauschen können.