Umwelt : Die Luft ist sauberer geworden - Warum trotzdem Dieselfahrverbote und das Aus von Holzöfen drohen

Die Bundesregierung prüft, ob das Heizen mit Holz verboten werden soll. Foto: dpa Foto: dpa-tmn/Monique Wüstenhagen

Trier Die Feinstaubbelastung in der Region ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Trotzdem könnte auch in Trier ein Dieselfahrverbot drohen. Denn die EU will die Grenzwerte weiter heruntersetzen. Und die Bundesregierung ist dafür. Das könnte dann auch Konsequenzen für die Besitzer von Kaminöfen haben, warnt der Eifeler CDU-Politiker Patrick Schnieder.