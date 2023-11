Fehlende Verkehrsrechte Einbrechendes Geschäft auf dem Hahn: Luftfahrtbundesamt untersagt wichtige Frachtflüge

Silk Way war lange so etwas wie die Stütze des Frachtfluggeschäftes auf dem Hahn. Seit 2010 fliegt die aserbaidschanische Cargo-Gesellschaft den Hunsrückflughafen an. 2012 errichtete sie dort eine Basis, Bis zu 15 mal pro Woche hebt eine Maschine der Airline vom Hahn ab, Richtung Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans oder Richtung Asien.