Gesundheit : Luxemburg bleibt gelassen

Luxemburg Die Gesundheitsministerin Lenert will trotz Zunahme der Neuinfektionen keine schärferen Maßnahmen. „Wir müssen mit dem Virus leben“, sagte die Politikerin.

Anders als etwa in Deutschland soll es in Luxemburg keinen Automatismus geben, ab welcher Zahl von Neuinfektionen es Einschränkungen geben müsse. Man habe dabei nicht nur die Zahl der Neuinfektionen im Blick. Auch die Auslastung der Kliniken und der Anteil der schwer an Covid Erkrankten müsse betrachtet werden, sagte Lenert. Gerade was die Kliniken angehe, sei man derzeit noch nicht in der Situation wie im Frühjahr. Gestern befanden sich in Luxemburg 50 an dem Virus erkrankte Patienten im Krankenhaus, drei davon auf der Intensivstation.