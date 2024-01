Royals in Luxemburg Neujahrsempfang bei Großherzogs: Blicke auf den Babybauch

Als drittes Kind in der großherzoglichen Familie ist Prinz Louis (37) beim diesjährigen Neujahrsempfang anwesend. Es fehlen die Prinzen Sebastien (31) und Felix (39). Letzterer und seine deutsche Frau Claire (38) sind am 7. Januar zum dritten Mal nach Amalia, 9, und Liam, 7, Eltern geworden – mit ihrem Sohn Balthazar. Er ist das siebte Enkelkind in der großherzoglichen Familie von Luxemburg.