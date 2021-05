Großherzogtum ist optimistisch : Corona-Lage in Luxemburg entspannt sich: Inzidenz geht deutlich zurück

Auch in Luxemburg gehen die Corona-Zahlen nach unten. Foto: dpa Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Luxemburg Auch in Luxemburg geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen deutlich zurück. Zwar ist die Inzidenz noch höher als in Deutschland, aber längst nicht mehr so hoch wie noch vor Ende April. Die Zahlen im Detail.