Pandemie : Warum Luxemburg kein Risikogebiet mehr sein wird

Luxemburg Fast ein Jahr nachdem es zum ersten Mal von Deutschland als Corona-Risikogebiet eingestuft wurde, wird Luxemburg an diesem Freitag vermutlich von der Liste verschwinden.

Seit Juli vergangenen Jahres wird Luxemburg – mit kurzer Unterbrechung – von Deutschland als Corona-Risikogebiet eingestuft. Diese Einstufung ist mit Einschränkungen beim Reiseverkehr verbunden. Das Auswärtige Amt warnt vor nicht notwendigen Reisen in das Land. Das bedeutet normalerweise, dass Deutsche, die sich länger als 24 Stunden in einem Risikogebiet aufhalten, sich bei der Wiedereinreise nach Deutschland über die Internetseite www.einreiseanmeldung.de registrieren und innerhalb von 48 Stunden einen negativen Corona-Test vorlegen müssen — es sei denn, sie sind vollständig geimpft oder hatten in den vergangenen sechs Monaten eine Corona-Infektion. Rheinland-Pfalz hat für seine Bürger eine Sonderregelung erlassen: Demnach dürfen sich Rheinland-Pfälzer bis zu 72 Stunden im Nachbarland aufhalten, ohne dass sie bei der Rückkehr einen negativen Test vorlegen müssen. Luxemburger dürfen sich bis zu 24 Stunden in Deutschland aufhalten, ohne dass sie sich registrieren und einen Test oder einen Impf-Nachweis vorlegen müssen.