Gehälter in Luxemburg Der Check: So viel verdient man in Luxemburg

In Luxemburg werden Unsummen an Geld verdient, so die landläufige Meinung. Und in der Tat: Laut dem Handelsblatt ist das Großherzogtum, gemessen am Bruttoinlandsprodukt je Einwohner, mit 132.372 Dollar pro Kopf das reichste Land der Welt. Ob das auch für Löhne und Gehälter gilt, das ermittelt alle zwei Jahre die Personalberatung Hays in ihrem „Gehaltsleitfaden“ für 200 Berufe in 14 Branchen.