Corona : Weniger Freiheit für Ungeimpfte

Luxemburg Luxemburg erhöht den Druck. Ohne Impfpass oder Test nicht mehr zur Arbeit?

Das Nachbarland erhöht den Druck auf die Ungeimpften: Ab 18. Oktober können auch Arbeitgeber in Luxemburg den sogenannten Covid-Check einführen. Wie derzeit in der Gastronomie dürften dann nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete zum Arbeitsplatz kommen. Allerdings sollen ab November Selbsttests nicht mehr anerkannt werden. Ungeimpfte müssen dann überall dort, wo Covid-Check gilt, einen zertifizierten Corona-Test vorweisen. Diese sind ab November aber nicht mehr kostenlos.

Die Regierung könne nicht mehr länger zuschauen, sagte Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel am Freitag. „Wir schränken die Freiheit der Ungeimpften ein. Wir haben keine andere Wahl“, sagte er mit Blick auf eine Impfquote von etwas mehr als 70 Prozent. Das sei deutlich zu wenig, um eine Überlastung der Kliniken auszuschließen. Bettel verwies erneut darauf, dass der überwiegende Teil der Covid-Patienten in den Krankenhäusern ungeimpft sei. Die Impfung sei der einzige Weg aus der Krise. Noch sei nicht die Zeit für weitere Lockerungen, so der Premierminister. Ziel sei, dass 85 Prozent der Luxemburger vollständig gegen Corona geimpft sei. Bettel betonte aber, dass es für Geimpfte und Genesene nach Möglichkeit kaum noch Einschränkungen geben soll.

In den Schulen soll die Maskenpflicht weiter bestehen bleiben. Darauf verständigten sich die Kultusminister der Bundesländer. Die Beibehaltung der Corona-Maßnahmen an Schulen soll erneute Schließungen und Ausfall von Präsenzunterricht verhindern. In Rheinland-Pfalz soll es bei niedrigen Infektionszahlen keine Maskenpflicht im Unterricht geben. Die Zahl der positiv getesteten Schüler geht weiter zurück. Am Freitag lag sie landesweit bei 1038, in der Region bei 118.