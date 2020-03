Luxemburg Luxemburg empfiehlt allen seinen Bürgern, die im Ausland sind, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Dazu muss aber zunächst geprüft werden, ob ein Rückflug verfügbar ist.

Das luxemburgische Außenministerium bittet alle Bürger des Großherzogtums, die sich derzeit im Ausland befinden, nach Hause zu kommen. Das gelte auch für Studenten an ausländischen Unis.

Diese sollten angesichts der Coronakrise „dringend die Möglichkeiten einer Rückkehr nach Luxemburg“ prüfen, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Begründet wird der Aufruf damit, dass die Verfügbarkeit von Transportmitteln immer mehr abnehme und die Zahl der Länder, die Reisebeschränkungen einführen, steige.

Luxemburg ruft Notstand aus - Großes Danke an alle Pendler: „Ihr seid unsere Helden"

„Unter solchen Umständen ist eine Rückkehr kurzfristig möglicherweise nicht mehr möglich“, so das Ministerium. Es empfiehlt daher „luxemburgischen Staatsangehörigen und Personen mit Wohnsitz im Ausland“, sich bei ihrem Reisebüro und ihrer Fluggesellschaft über die Verfügbarkeit von Rückflügen nach Europa und Luxemburg zu erkundigen und sich gegebenenfalls mit der jeweiligen luxemburgischen Botschaft in Verbindung zu setzen.

„Die Grenzen sind offen für luxemburgische Staatsangehörige und Einwohner, die an ihren Wohnsitz in Luxemburg zurückkehren“, heißt es in der Mitteilung.