Coronavirus : Luxemburg-Pendler dürfen derzeit kein Blut spenden

Trier Vor drei Wochen noch sendete das DRK einen Hilferuf. Wegen der grassierenden Grippe und des sich ausbreitenden Coronavirus sei die Zahl der Blutspender zurückgegangen. Der Hilferuf hat offensichtlich gewirkt.

Man könne sich derzeit nicht über mangelnden Zulauf beschweren, berichtet Stephan David Küpper, Sprecher des für Rheiland-Pfalz zuständigen DRK-Blutspendedienst West. Derzeit habe man sogar mehr Blutspenden, als momentan gebraucht würden. Grund: Weil die Kliniken ihren Normalbetrieb weitestgehend runter gefahren haben, alle planbaren und OP verschoben wurden und in den Notaufnahmen weniger Betrieb herrscht (es gibt derzeit kaum noch Sportverletzungen und auch die Zahl der Verkehrsunfälle ist deutlich zurückgegangen) wird nicht mehr so viel Spenderblut gebraucht.

Doch nicht jeder darf Blut spenden. Das war schon vor Corona so. Etwa wenn man Drogen nimmt, mit HIV infiziert ist, eine schwere OP hatte oder in den 90er Jahren länger als ein halbes Jahr in Großbritannien gelebt hat. Der Grund für diesen Ausschluss ist tatsächlich noch der Rinderwahnsinn BSE, der in den achtziger und neunziger Jahren in Grossbritannien besonders schlimm wütete.