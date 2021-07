Pandemie : Nach Corona-Infektion: Luxemburgs Premierminister Bettel aus dem Krankenhaus entlassen

Luxemburg Der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Bettel wurde dort seit Sonntag wegen einer Corona-Infektion behandelt.

Gute Nachrichten aus Luxemburg: Premierminister Xavier Bettel hat heute das Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) verlassen. Der 48-Jährige war dort seit Sonntag wegen einer Covid-Erkrankung behandelt worden. Laut Mitteilung der luxemburgischen Regierung will Bettel am morgigen Freitag seine Arbeit als Regierungschef wieder aufnehmen und von zu Hause arbeiten. Danach ende seine Quarantänezeit. Der Premierminister danke den Mitarbeitern des CHL, „die ihre Pflege in den letzten Tagen mit großer Professionalität, Entschlossenheit und Begeisterung geleistet haben“, heißt es in der Mitteilung der Regierung.

Bettel war am Sonntag ins Krankenhaus gekommen, nachdem er sich in der Woche davor mit Corona infiziert hatte. Zunächst hieß es, er müsse nur für ein paar Tests und Untersuchungen bleiben. Dann wurde mitgeteilt, er werden bis Mittwoch behandelt, am Mittwoch wurde verkündet, dass er noch weiter in der Klinik bleiben müsse. Über seinen Gesundheitszustand wurde nichts bekannt.

Luxemburgische Medien berichten, dass sich Bettel vermutlich bei einer Party vor dem Nationalfeiertag in einem Club angesteckt haben kann. Auf solche Feiern geht ein Großteil der in den vergangenen Tagen registrierten Neuinfektionen in Luxemburg zurück. Die Corona-Zahlen sind innerhalb einer Woche dort sprunghaft angestiegen, die Inzidenz kletterte von 17 auf 125.