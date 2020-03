Coronavirus : 128 neue Corona-Fälle in Luxemburg – Notstand auf drei Monate verlängert

128 neue Corona-Fälle in Luxemburg – Notstand auf drei Monate verlängert

Aktuelle Angaben des Gesundheitsministeriums zeigen: In Luxemburg gibt es mehr im Vergleich zum Samstag mehr als 100 neue Corona-Fälle. Die gute Nachricht: Es gibt keine neuen Todesfälle – anders als am Samstag.

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Luxemburg steigt weiter. Wie das Gesundheitsministerium des Großherzogtums am Sonntagmorgen bekanntgab, sind seit Samstag 128 neue Infektionen bestätigt worden.

Wie l’essentiel berichtet, will die luxemburgische Ministerin Paulette Lenert (LSAP) am Nachmittag erneut vor die Kameras treten, um die Öffentlichkeit über die aktuelle Lage zu informieren. Aufgrund der weiterhin angespannten Lage im Großherzogtum hat das Parlament den Notstand am Samstag auf drei Monate verlängert. Dies wurde von den Abgeordneten einstimmig entschieden.