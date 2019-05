Handwerk : Ein Rettungsschirm fürs Handwerk

Info

Foto: dpa/Carsten Rehder

Der Interregionale Rat der Handwerkskammern in der Großregion (IRH) wurde 1989 vor dreißig Jahren gegründet und besteht aus zwölf Mitgliedern aus Frankreich, Luxemburg, Belgien und Deutschland. Der IRH-Sitz ist in Luxemburg und in der dortigen Handwerkskammer (Chambre de Métier) angesiedelt. An der Spitze steht der Präsident mit dem Präsidium. IRH-Präsident ist in Personalunion der Trierer Handwerkskammerpräsident Rudi Müller, der das Amt seit zehn Jahren innehat. Der IRH versteht sich als gemeinsame Interessenvertretung des Handwerks in der Großregion vor allem gegenüber der Politik in den jeweiligen Ländern, aber vor allem auch in Europa. Das IRH vertritt 170 000 Handwerksunternehmen mit insgesamt 700 000 Beschäftigten und 50 000 Auszubildenden in der Großregion. In Luxemburg ist das Handwerk mit 95 000 Beschäftigten der größte Arbeitgeber im Großherzogtum. Mehr als drei Viertel der Betriebe haben weniger als zehn Mitarbeiter. ⇥(sas)