Wetter : 35,2 Grad im September: Hitzerekord in Luxemburg

Luxemburg (dpa/lrs) - Luxemburg hat im September einen Temperaturrekord registriert: Mit 35,2 Grad wurde am Dienstag in Steinsel die höchste Temperatur gemessen, die es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1838 an einem Septembertag in dem Land gegeben hat, wie der staatliche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte.

Der bisherige Rekord lag demnach bei 34,0 Grad - und war am 6. September 1949 in Grevenmacher aufgezeichnet worden.

Dieser Wert sei am Dienstag neben Steinsel auch an sieben weiteren Messstationen getoppt worden, hieß es in einer Mitteilung. Die Daten stammen aus dem Messnetz mit 32 automatischen Wetterstationen aus allen Regionen Luxemburgs. Die höchste Temperatur in diesem Jahr war auch in Steinsel im Kanton Luxemburg gemessen worden: 38,3 Grad am 9. August.

(dpa)