Streaming-Star Luxemburger bei „7 vs. Wild“ ging ohne Vorbereitung in Survival-Situation

Er wurde ausgewählt für die Teilnahme am Survival-Format 7 vs. Wild, das in seine vierte Staffel geht. Wie immer treten Promis gegeneinander an und müssen auf sich gestellt den Naturgewalten trotzen. Die Sendung ist bisher eine Erfolgsgeschichte, die wohl auch in diesem Jahr wieder Millionen an die Bildschirme locken wird. Das ist sogar für LetsHugo eine neue Erfahrung. Auf der Streaming-Plattform Twitch hat er zwar fast 950.000 Follower und ist großes Publikum gewohnt. Doch mit Survival hat sein Programm sonst nichts zu tun.