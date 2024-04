A1 in Luxemburg Grenzgänger-Autobahn: Wo ab sofort nur noch Tempo70 auf dem Nachhauseweg gilt

Luxemburg-Pendler auf der Autobahn wissen ein Lied von langen Staus bei Unfällen oder Baustellen zu singen. Seit dem heutigen Freitag kommt weiteres Ungemach hinzu: Die Luxemburger Straßenbauverwaltung Ponts et Chaussées reduziert nun auch in Richtung Deutschland auf der Autobahn 1 in Höhe Munsbach die Geschwindigkeit von 130 Kilometer pro Stunde auf nun nur noch 70 Kilometer pro Stunde.