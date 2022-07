Pendler : Nach Mega-Stau auf der A1 in Luxemburg - Verkehr fließt wieder

Foto: Polizei Luxemburg

Update Flaxweiler/Munsbach Am Morgen hat sich in Luxemburg auf der A1 ein langer Stau gebildet. Der hat deutsche Pendler, die in Fahrtrichtung Luxemburg-Stadt unterwegs sind, erwischt. Mittlerweile ist die Fahrbahn wieder frei.

Laut den Verkehrsmeldungen aus dem Großherzogtum ist es ein Unfall, der am Dienstagmorgen die Verkehrsbehinderungen ausgelöst hat.

Mittlerweile ist die Fahrbahn wieder frei, der Verkehr fließt wieder.