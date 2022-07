Pendler : Stau auf der A1 in Luxemburg - Behinderungen im Berufsverkehr

Foto: Polizei Luxemburg

Flaxweiler/Munsbach Am Morgen hat sich in Luxemburg auf der A1 ein Stau gebildet. Davon wurden auch deutsche Pendler, die in Fahrtrichtung Luxemburg-Stadt unterwegs sind, erwischt.