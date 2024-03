Am Osterwochenende Bauarbeiten: Das steht auf der Autobahn zwischen Trier und Luxemburg an

Um auf die Autobahn A1 in Richtung Trier zu gelangen, wird also während dieser zwei Tage ein kleiner Umweg nötig sein. An der Anschlussstelle Grünewald angekommen, müssen Sie die A1 in Richtung Gasperich nehmen. Am Autobahnkreuz Hamm können Sie dann auf die A1 in Richtung Trier fahren, indem Sie im Kreisverkehr umkehren (wie auf dem untenstehenden Umleitungsplan dargestellt).