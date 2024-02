Arbeiten am Autobahnkreuz A1 zwischen Trier und Luxemburg: Sperrungen und Umleitungen am Wochenende

Die luxemburgische Brücken- und Straßenbauverwaltung wird am letzten Februarwochenende die nächste Phase der Baustelle zur Neugestaltung des Autobahnkreuzes Senningerberg (A1) angehen. Das gibt die Straßenbauverwaltung (Administration des ponts et chaussées) in einer Pressemitteilung bekannt.