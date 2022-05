Tanken : Ab Mitternacht: Spritpreise in Luxemburg ziehen ab Dienstag wieder an

Luxemburg/Trier Nach einer kurzen Spritpreissenkung am Wochenende ziehen die Preise für Benzin und Diesel in Luxemburg ab Mitternacht wieder an. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Für ein paar Tage sanken die Spritpreise in Luxemburg ein wenig ab. Nun gehen sie wieder nach oben, berichtet das Luxemburger Tageblatt unter Berufung auf das Energieministerium. Die Achterbahnfahrt der Preise an den Zapfsäulen der vergangenen Monate geht weiter.