Verkehrsrecht : Constat amiable, Wertminderung, Mehrwertsteuer

Die luxemburgischen Gerichte messen in ständiger Rechtsprechung dem von beiden (oder mehreren) Unfallbeteiligten unterschriebenen Constat Amiable (Unfallbericht) den Charakter eines außergerichtlichen Geständnisses – „aveu extrajudiciaire“ – bei (siehe erste Kolumne).

Gleichwohl erkennen die Gerichte in der Regel eine unfallbedingte Wertminderung bei Beschädigung von Luxuskarossen sowie bei nagelneuen Fahrzeugen an. Des Weiteren auch bei Schäden, die an wesentlichen Organen des Fahrzeugs entstanden sind wie Motor oder Getriebe. Entschädigung ist auch grundsätzlich möglich in Fällen, in denen „ernsthaft nicht bestritten werden kann, dass der Wert des ganzen Fahrzeugs, das bedeutende Schäden erlitten hat, dadurch in starkem Umfang gemindert ist“. Was das im Einzelfall bedeutet, ist schwer abzuschätzen.