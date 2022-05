Sparen : Super98 wird teurer: Diese Spritpreise gelten in Luxemburg seit Samstag

Super98 wird teurer: Diese Spritpreise gelten in Luxemburg seit Samstag

Service Trier/Luxemburg Die Spritpreise in Luxemburg haben sich am Samstag erneut geändert - zum Vorteil allerdings nur für Besitzer von Dieselfahrzeugen.

Die Preise für Benzin und Diesel in Luxemburg sinken seit Samstag, 14. Mai, wieder. Laut Medienberichten aus dem Großherzogtum gelten die erneuerten Preise seit Mitternacht. Der Benzinpreis zieht wieder an. Bei Diesel hingegen steht für die Autofahrer eine erneute Preissenkung an.